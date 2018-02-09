У Запоріжжі відкрили суд

У Запоріжжі відбулося відкриття нової адміністративної будівлі Орджонікідзевського районного суду, розташованого за адресою вулиця Перемоги, 107б. Почесними гостями цього заходу стали голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков. У заході також взяли участь міський голова Володимир Буряк, голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.
Ефективна робота судової влади залежить від багатьох факторів. Один з них — матеріально-технічне забезпечення діяльності судів різних рівнів, створення гідних умов для здійснення правосуддя. Це стосується і стану адміністративних будівель, в яких працюють судові органи. Дуже важливо створити необхідні умови не тільки для роботи суддів, а й для громадян, які звертаються для вирішення різних питань в суд.
До останнього часу Орджонікідзевський районний суд знаходився в приміщеннях, які вже не відповідали сучасним вимогам. Було піднято питання про виділення суду окремого будинку. В результаті двоповерхова будівля, розташована за адресою вулиця Перемоги, 107б, була передана територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Запорізькій області за сприяння міської влади Запоріжжя. У квітні 2017 року, після виготовлення проектно-кошторисної документації, розпочато реконструкцію, яка проводилася за кошти державного бюджету.
Тут буде працювати 18 суддів, обладнано дев’ять залів для судових засідань. Раніше в Орджонікідзевському суді їх було всього чотири. Після виконання робіт нова будівля Орджонікідзевського районного суду повністю відповідає сучасним вимогам здійснення правосуддя.
Відкриття в Запоріжжі сучасної будівлі суду прокоментував міський голова Володимир Буряк:
— Як міський голова я радий, що громада міста зробила свій вагомий внесок в розвиток системи правосуддя в Запоріжжі, зміцнення його матеріально-технічної бази. Тим більше, що Орджонікідзевський суд знаходиться в центрі міста і несе істотне навантаження. За підтримки депутатського корпусу нам вдалося виділити будівлю, яка за короткий термін перетворилася в по-справжньому сучасний суд. Сьогодні всі ми змогли в цьому переконатися.
Площа нового приміщення Орджонікідзевського суду 1376 квадратних метрів. Тут створені комфортні умови для відвідувачів, розміщене сучасне обладнання, встановлені стенди з інформацією про роботу суду, є уніфікована система контролю і управління доступом і так далі.
Під час реконструкції особливу увагу було приділено створенню умов для відвідування суду представниками маломобільних груп населення. Вхід до будинку обладнаний двома пандусами.
У Запоріжжі відкрили суд
У Запоріжжі відбулося відкриття нової адміністративної будівлі Орджонікідзевського районного суду, розташованого за адресою вулиця Перемоги, 107б. Почесними гостями цього заходу стали голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков. У заході також взяли участь міський голова Володимир Буряк, голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль, голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.