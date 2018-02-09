У Запорізькому металургійному коледжі аудитори встановили фінансових порушень на суму майже на 180 тис. гривень

У ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Запорізької державної інженерної академії перевірили й структурний підрозділ — Запорізький металургійний коледж¸ де встановили фінансових порушень на суму 178,1 тис. грн, з них 172 тис. грн, що призвели до втрат.
Зокрема, встановлено покриття за рахунок загального фонду державного бюджету витрат у сумі 167,5 тис. грн, пов’язаних з наданням платних послуг, які повинні фінансуватися зі спеціального фонду.
Неналежний контроль за витрачанням фінансових ресурсів призвів до зайвого витрачання бюджетних коштів у загальній сумі 4,4 тис. гривень.
Виявлені порушення відшкодовані в повному обсязі.
За недотримання законодавства з фінансових питань 3 посадових осіб закладу притягнуто до адміністративної відповідальності.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області