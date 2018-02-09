Запорізькі поліцейські викрили розбійника

Працівники поліції затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на жінку в Заводському районі Запоріжжя.
1 лютого близько 22:10 біля будинку по вулиці Історичній невідомий під загрозою застосування ножа пограбував жінку 1992 року народження.
Поліцейські Заводського району розпочали розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).
Працівники поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився чоловік 1996 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
На даний час стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Триває перевірка на причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 27 пограбувань.
Нагадаємо, що працівники карного розшуку затримали зловмисника, який пограбував жінку в Комунарському районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області