Бердянська школа №6 відзначила ювілей

Бердянська загальноосвітня школа №6, що знаходиться в курортному мікрорайоні Слобідка, відсвяткувала свій 80-річний ювілей. Цей навчальний заклад є одним з найстаріших в місті. Він відкрився на території храму Святих Кирила та Мефодія. На жаль, на початку Другої світової храм зруйнували. А згодом, в 1943 році, фашистські окупанти підпалили і будівлю самої школи. У повоєнні роки її доводилось відновлювати наново. За весь період існування в шостій школі змінилось десять директорів, і кожен з них зробив свій внесок в розвиток навчального закладу. Також тут змінилося кілька поколінь вчителів, які в минулому також були її випускниками. І зараз в навчальному закладі працюють люди, які присвятили школі більшу частину свого життя.З цієї школи вийшли декілька тисяч випускників. Зараз тут навчається понад три сотні дітей, в тому числі і переселенці Вже чотири роки поспіль на базі навчального закладу працює дитячий садок. Нинішнього року в школі відкрито клас інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами. Дана школа – єдина в області, яка займається розвитком скаутського руху. У святковий день ювілею школярів і викладачів привітали представники влади і громадськості міста, а кульмінацією святкового концерту став торт, який спеціально до ювілею зробили у вигляді будівлі школи.