Cвяткова зустріч для дітей загиблих бійців АТО

Святкову зустріч напередодні дня католицького «товстого четверга» для дітей загиблих бійців 55 артбригади влаштувало запорізьке товариство польської культури ім.Святого Іоана Павла Другого при Храмі Бога Отця Милосердного . Перед початком з молитовним словом до діточок та їх мам і бабусь звернувся священник Олександр Пухальский. А потім були веселі та змістовні ігри, конкурси та інші розваги, які підготовили дітям члени товариства. А ще кожний із малюків отримав чудовий подарунок. Ну і звичайно маленькі гості пригощались знаменитими польськими пончиками, які традиційно подають у товстий, або жирний четвер, це свято на кшалт православної масниці.
Такі зустрічі товариство польської культури влаштовує дітям бійців АТО регулярно, аби родини людей, що захищають нашу Батьківщину, відчували піклування суспільства про них.
Олександр Максимов, текст, фото