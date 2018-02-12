Депутатам пропонують вдвічі підвищити пенсії для сільського населення

Про це заявив перший заступник Голови фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв. Він повідомив, що батьківщинівці уже зареєстровали у парламенті відповідний законопроект.
«Частина пенсіонерів на селі не можуть підтвердити жоден робочий день до 1972 року. У людей не було трудових книжок. Пенсіонери навіть не мали паспортів. Є частина тих, хто не може підтвердити свою роботу після 1990 року. Саме тому пропозиція «Батьківщини» проста – проіндексувати вдвічі пенсію для всіх, хто заробив відповідний стаж на селі», – зазначив Сергій Соболєв.
Він також нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко не голосувала за зміни до пенсійного законодавства, тому що там не було передбачено індексації для сільських пенсіонерів, які складають 40% отримувачів пенсій. Для них, на відміну від міських жителів, пенсія є по суті єдиним заробітком.
«В умовах інфляції, коли зростають ціни на продукти, на комунальні послуги, це питання треба врегулювати першочергово», – наголосив народний депутат від «Батьківщини». Він також нагадав, що під час режиму Януковича-Азарова пенсійний стаж для селян, необхідний для нарахування пенсії, був збільшений утричі. Таку саму політику продовжує і нинішнє керівництво держави.