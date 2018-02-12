Медіа-кав’ярня з питань гендерної чутливості запорізьких медіа

езвичайний та цікавий захід з питань гендерної чутливості місцевих ЗМІ пройшов у Запоріжжі. Слово «гендер» не дуже зрозуміле пересічному громадянину, це термін, який увійшов в українську мову з англійської й означає соціо-культурну роль людини на відміну від статі біологічної. Захід відбувся в межах проекту «Гендерний простір сучасної журналістики: від теорії до практики» за участю Богдани Стельмах – координаторки Волинського прес-клубу та керівниці проекту. Експертами заходу були Тамара Огородова – голова правління благодійного фонду «Єдність за майбутнє», запорізький громадський діяч Ігор Гармаш, та журналіст Суспільного мовлення Олесь Барліг. Присутні на заході журналісти місцевих ЗМІ дізналися, хто найчастіше фігурує в публікаціях запорізьких видань – жінки чи чоловіки – і при висвітленні яких тем? Що впливає на вибір осіб певної статі, які коментують подію чи дають експертну оцінку фактам або явищам? А найбільш жваву дискусію у слухачів викликало обговорення використання фемінітивів у сучасній діловій та повсякденній мові. Фемінітиви — це слова жіночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду. Наприклад поет- поетеса, викладач- викладачка, лікар- лікарка, вчитель- вчителька. Деякі фемінитиви допоки незвичні для нашого сприйняття , але їх широке використання у сучасній українській мові дозволить визнати належним чином і суттєво піднести роль жінки у нашому суспільстві. На заході був презентований посібник «Гендерна абетка для медіа», а також запорізькі журналісти доєдналися до «Декларації гендерної чутливості».
Олександр Максимов, текст, фото