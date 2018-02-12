Співробітники Мелітопольського міського краєзнавчого музею в рамках інтерактивної виховно-освітньої програми «Музейний вихідний» розповіли дітлахам про древнє мистецтво: єгипетські піраміди і мумії, про грецький Парфенон і римський Пантеон. А ще дітлахи побачили сакральні малюнки нашого краю, намистину жука-скарабея в експозиції музею. На хвилинці рукоділля учасники заходу навчилися карбувати менад — грецьких жриць, фігури і зображення яких є в декорі самого музею. Діти також весело провели час, спілкуючись, граючи і танцюючи. «Музейні вихідні» проходять тут щосуботи з 10.00 до 11.30. Щоб ваша дитина взяла у них участь, зареєструйтесь попередньо (з вівторка по п’ятницю) за тел. 44-45-14 або 096-177-97-14.