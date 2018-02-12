У Запоріжжі благодійний вечір «Олександрівський бал», присвячений Дню православної молоді, зібрав дівчат в шикарних сукнях і галантних кавалерів із Запоріжжя, Мелітополя, Енергодара та інших населених пунктів нашої області, а також Харкова і Борисполя. Всього, відзначає прес-служба Запорізької єпархії, понад чотириста учасників танцювали весь вечір полонез, польку, падеграс і кружляли в романтичному вальсі. Музична частина вечора була представлена виступом муніципального духового оркестру та сольними номерами окремих виконавців. Окрасою вечора стали вокальні виступи молоді Запоріжжя, анімаційна зона з іграми та майстер-класами. Вихованці недільних шкіл пригощали гостей домашньою випічкою і чаєм.