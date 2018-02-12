Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт

оціальний гуртожиток на вул. Декабристів, що в районі Юрівки в Мелітополі, — єдине в області подібного плану фінансується з обласного бюджету. Проживати в ньому протягом трьох років можуть сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Сьогодні тут проживає 21 особа. Умови в установі цілком гідні. Але з моменту відкриття в 2008 році тут жодного разу не робився ремонт, не проводилися заходи з енергозбереження. Будівля потребує утеплення, а вартість цього проекту становить близько одного мільйона гривень. Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль обіцяв сприяти енергоефективності соціального гуртожитку. За його словами, вже в цьому році гроші на його утеплення спробують вишукати в депутатському фонді.