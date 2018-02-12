Світодіодне освітлення у м. Мелітополь

У Мелітополі КП «Житловий масив» продовжує роботу по заміні старих ламп розжарювання на економічні LED-світильники. Робота ця була розпочата ще в листопаді минулого року.
-На сьогоднішній день LED-світильники є найбільш економічним, оптимальним варіантом освітлення в місцях загального користування та в цілому знизять споживання електроенергії, — упевнений директор КП Житломасив Сергій Павленко.
Повні демонтаж і заміна старої системи освітлення місць загального користування на сучасну і економічно вигідну буде проведена в 263 під’їздах мікрорайону, 169 під’їздах на Нового Мелітополі, тут буде встановлено 1 718 LED-світильників