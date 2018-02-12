Святкування

Свій 89-й день народження відсвяткував учасник бойових дій Другої світової війни, ветеран заводу «Азовкабель» Борис Мартинов. У 14 років Борис Олександрович потрапив на фронт, був двічі поранений, має дві медалі «За відвагу», нагороджений Орденом Вітчизняної війни Першого ступеня, Орденом «За мужність» і багатьма іншими медалями. Товариші по службі називали його «сином полку». До Бердянська приїхав після закінчення технікуму. В 1952 році Борис Олександрович влаштувався на завод «Азовкабель», де пропрацював до свого 86-річчя в парокотельном цеху.