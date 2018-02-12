У Якимівському районі бійці ДСНС вивільнили автомобіль з кювету

12 лютого о 09:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автошляху за межами смт. Якимівка на автодорозі Харків-Сімферополь через складні погодні умови (слизька дорога) автомобіль ЗАЗ 1102 з’їхав у кювет і самостійно не міг виїхати. Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягли його на проїзну частину дороги, після чого транспортний засіб самостійно продовжив рух.
Від ГУ ДСНС України у Запорізькій області залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!