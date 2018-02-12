У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу на території заводу

12 лютого о 00:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території ПАТ «Запорізький завод феросплавів».
За підвищеним номером виклику на місце події прибуло 7 одиниць техніки та 28 рятувальників.
В ході розвідки виявили, що горить масляний трансформатор та кабелі на загальній площі 25 кв.м. Пожежу гасили генераторами піни середньої кратності та провітряно-пінними стволами.
О 01:10 вонеборці локалізували займання, а о 01:18 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.