У Запорізькій області на пожежі загинув власник будинку

11 лютого об 11:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Миру в с. Заможне Токмацького району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горів диван та домашні речі на площі 2 кв.м.
Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 70-річний власник будинку.
О 12:02 вогнеборці локалізували займання, а о 13:10 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
12 лютого в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
12 лютого місцями на території Запорізької області очікуються сильні опади, пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 12 лютого 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, опади, у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 4о морозу до 1о тепла, вдень від 3о морозу до 2о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, опади, у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-4о морозу, вдень від 1о морозу до 1о тепла.
Прогноз погоди на 13 — 14 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
13.02.18 – Хмарно, вночі сніг, вдень невеликі опади переважно у вигляді снігу, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
14.02.18 — Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.