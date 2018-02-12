Виставка «АгроТехСервіс-2018»: на порозі нового аграрного сезону

13 лютого Запорізька торгово-промислова палата відкриває новий виставковий сезон та запрошує до ВЦ «Козак-Палац» на 17-у агропромислову спеціалізовану виставку «АгроТехСервіс». Захід відбудеться за підтримки Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, Комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України, профільних відомств та асоціацій.
Дискусійний майданчик
Невід’ємна частина сучасних виставкових заходів – тематичні конференції, В2В-перемовини, тренінги, майстер-класи. Відповідаючи сучасним тенденціям ринку, «АгроТехСервіс-2018» створює не тільки ефективний експопростір для презентації продукції, але й відкриває широкий дискусійний майданчик, знайомить з тенденціями ринку.
13 лютого об 11.00 у конференц-залі виставкового центру відбудеться тематичний круглий стіл, присвячений законодавчим змінам та новаціям для аграріїв у 2018 році, практичному досвіду щодо виходу на ринки ЄС, програмам фінансування для агробізнесу. У дискусії планують взяти участь представники депутатського корпусу, обласної та районних державних адміністрацій, профільних асоціацій, фінансових установ. Модератор зустрічі – голова комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України Олег Юхновський.
14 лютого о 10.00 – початок ІІ науково-практичної конференції «Садівництво та ягідництво: від проектування до врожаю». Особливу увагу асоціація «УКРСАДПРОМ» планує приділити трьом питанням: сучасному стану розсадництва, технологіям живлення та захисту садів, практичним аспектам кредитування сільськогосподарських виробників.
ЕКСПОпростір
Учасники «АгроТехСервіс-2018» — більше 90 підприємств з різних регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Черкаської областей. Експозиції презентують сільськогосподарську техніку та запасні частини, матеріали у сфері насінництва, рослинництва та селекції, добрива та засоби захисту рослин, послуги з транспортування, зберігання та упаковки продукції.
У числі учасників – ТОВ «Агротек», що представляє трактори ТМ «John Deere», АТ «Мотор Січ» — широкий спектр товарів для сільського господарства власного виробництва – бензопили, мотоблоки, сепаратори, запасні частини, ТОВ «Капіталпромресурс», ТОВ «Укравтозапчастина» – сільгосптехніка, компанія «Маїс» – насіння власного виробництва, що реалізується на ринках України та ЄС, також посівний матеріал презентують компанії ТОВ «Дер Трейд», ТОВ «Бекас», ПраТ «Екопрод».
Вперше на виставці в Запоріжжі – ПрАТ «Уманьферммаш» — одне з провідних підприємств України з виробництва сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, компанія «Агроспейс» — офіційний дистриб’ютор корпорації AGCO, що представляє на ринку України широкий асортимент сільськогосподарської техніки всесвітньо відомих брендів, ТОВ «АЙКЬЮ КОМПОЗИТ» — виробник запасних частин з композитних матеріалів для обробки ґрунту та елеваторного обладнання, Група компаній «ТРІА» — офіційний дилер техніки AMAZONE, KRONE, постачальник зрошувальних систем, обладнання для робіт на фермах.
Сучасні тенденції
Українські та зарубіжні експерти переконані, що аграрний сектор має орієнтуватися на використання інноваційних підходів у виробництві – а саме IT-рішень, що дозволяють автоматизувати бізнес-процеси.
Зокрема, компанія «Глобал Інкам» презентує на виставці технології GPS-навігації для аграріїв, що надають можливості моніторингу у режимі реального часу, контроль витрат палива та багато інших функцій на основі спеціальних апаратно-програмних комплексів.
Ще один важливий напрямок для сільського господарства – використання альтернативної енергетики.
Комплекс робіт зі встановлення сонячної електростанції аграріям запропонує компанія «Ecotechno Іnnovation».
Режим роботи виставки:
13-14 лютого з 10.00 до 17.30
15 лютого з 10.00 до 15.00
З більш детальною інформацією про виставку та програмою заходів можна ознайомитися на сайті: www.expo.zp.ua
Оргкомітет виставки:
(061) 213-50-26, (050) 487-59-61
Прес-центр: (061) 213-51-13