Мешканець с. Приморське Василівського району Олег Ліпатов врятував з крижаної пастки свого 70-річного односельчанина Миколу Петровича Рубана. Хлопець вийшов порибалити до затоки р. Дніпро між селищами Приморське та Малокатеринівка. А Микола Петрович рибалив тут ще зранку. Через деякий час хлопець почув крики про допомогу, підскочив та угледів вдалині нібито з під криги чиюсь руку. Він кинувся на допомогу. Бігти довелося десь 1,5 кілометри. На щастя, Олегові вдалося вчасно добігти до потерпілого. По дорозі він схопив великі гілки, ліг на кригу та подав їх потопаючому. Неймовірними зусиллями він витягнув його на поверхню. Того дня Микола Рубан отримав сильне переохолодження. Наразі чоловік добре себе почуває, його здоров’ю нічого не загрожує.