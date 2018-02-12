Педагогиню Бердянської гімназії № 1 «Надія» Ольгу Войникову висунуто на здобуття премії «Жінка України-2018», ініційовану всеукраїнським виданням «Единственная». Премія відзначає жінок, що творять життя, змінюють світ навколо себе та окриляють інших своїм прикладом. Нині за звання «Жінка України» змагаються 70 претенденток в 14 номінаціях. Ольга Войникова — заступник голови ВО «Українська громада», одна з організаторів безкоштовних курсів з вивчення української мови в Бердянську. Одночасно є автором кількох патріотичних проектів, соціального ролика «Рушник єднання». Її висунуто на здобуття премії в номінації «Натхнення року». Вона має чимало відзнак та нагород за сумлінну працю, волонтерську діяльність і патріотичне виховання молоді. Жінка активно популяризує українську мову та культуру в Бердянську.