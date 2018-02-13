Бліц- опитування: Чи є серед ваших знайомих переселенці, яких ви можете назвати друзями?

1.Павло Тодоров, пенсіонер:
-Родичі на Донбасі в мене живуть. А друзів серед переселенців немає. Та і серед знайомих таких немає.
2.Людмила Дудник, фотографіня:
— Ні, в мене немає друзів серед вимушених переселенців. Хоча в нашій церкві є одна сімейна пара, яка переїхала до нас з Донбаса.
3. Лера Івахненко м. Київ, менеджер:
— Серед моїх знайомих немає переселенців, а тим більш друзів. Хоча я не проти щоб вони були. Мабуть тому що ніде не спіткаємось з переселенцями, ані на роботі, ані вдома.
4.Віталій Ткачов,пенсіонер:
— Приходила до нас в фотоклуб колись одна дівчина з Горлівки, трохи спілкувались, а зараз десь поїхала. Інших знайомих переселенців я не знаю.
5.Михайло Потапенко, відеблогер:
-Так, є один друг з переселенців. Він сам з Луганьска, колишній афганець. Ми з ним познайомились одного разу на річницю вивода військ з Афганістану біля пам’ятника.