Бліц- опитування: Чи є серед ваших знайомих переселенці, яких ви можете назвати друзями?

Бліц- опитування: Чи є серед ваших знайомих переселенці, яких ви можете назвати друзями?

1.Павло Тодоров, пенсіонер:

-Родичі на Донбасі в мене живуть. А друзів серед переселенців немає. Та і серед знайомих таких немає.

2.Людмила Дудник, фотографіня:

— Ні, в мене немає друзів серед вимушених переселенців. Хоча в нашій церкві є одна сімейна пара, яка переїхала до нас з Донбаса.

3. Лера Івахненко м. Київ, менеджер:

— Серед моїх знайомих немає переселенців, а тим більш друзів. Хоча я не проти щоб вони були. Мабуть тому що ніде не спіткаємось з переселенцями, ані на роботі, ані вдома.

4.Віталій Ткачов,пенсіонер:

— Приходила до нас в фотоклуб колись одна дівчина з Горлівки, трохи спілкувались, а зараз десь поїхала. Інших знайомих переселенців я не знаю.

5.Михайло Потапенко, відеблогер:

-Так, є один друг з переселенців. Він сам з Луганьска, колишній афганець. Ми з ним познайомились одного разу на річницю вивода військ з Афганістану біля пам’ятника.

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