Призов на строкову військову службу до ЗС України у 2018 році

В Україні з 1 лютого 2018 року розпочалася підготовка до весняного призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними медичної і районної призовної комісій, відбір найбільш підготовленої, придатної за станом здоров’я молоді та відправлення призовників до військових частин.
Усі юнаки 1992 – 2000 років народження, які мешкають, або зареєстровані на території Заводського району м.Запоріжжя викликаються до військового комісаріату для проходження медичної комісії і уточнення облікових даних. При цьому, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» ст.15 п. 8. « Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:
призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;
у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.»
Військовий комісаріат Заводського району знаходиться за адресом: м.Запоріжжя вул.Л.Чайкіної, б.64а., інформацію можливо уточнити за телефоном: 0677523330, 0663320917.
Нагадаємо, що термін перебування на строковій службі для тих, у кого немає вищої освіти, становить півтора року (18 місяців). А тi, хто має диплом про повну вищу освіту, служитимуть один рік. Призовний вік становить від 18 до 27 років. Указом Президента визначено, що всі військовослужбовці строкової служби участі у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції НЕ беруть!
Відповідно до ст.119 «Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків» ( Кодекс законів про працю України) за призовниками, які працюють, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установах, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Крім цього юнакам, які призвані на строкову службу нараховується одноразова грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Військовий комісар
Заводського РВК м. Запоріжжя
Г.А.ЛЮБАРСЬКИЙ