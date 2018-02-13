У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в кімнаті житлового будинку

12 лютого о 17:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в Шевченківському районі м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті прибудови до будинку горять домашні речі на площі 30 кв. м. Через сильне задимлення, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Вже о 18:20 пожежу локалізували, а о 18:27 повністю ліквідували горіння.
За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
Запорізька область: за добу бійці ДСНС врятували зі снігового полону 6 людей та вивільнили 6 авто
За добу бійці ДСНС 6 разів надавали допомогу населенню у зв’язку з несприятливими погодними умовами в Якимівському, Більмацькому, Мелітопольському та Оріхівському районах. Всього рятувальники вивільнили зі снігового полону 2 вантажівки та 4 легкових авто, а також врятували 6 людей, які потребували допомоги. На щастя, ніхто не постраждав. Для надання допомоги залучалось 6 одиниць спецтехніки та 24 рятувальника.
Рятувальники звертаються до громадян – дотримуйтесь правил безпеки під час ускладнення погодних умов!
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
Токмацький район: рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку
13 січня о 06:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Токмак
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку та домашні речі в ньому на площі 25 кв. м.
Вже о 06:22 пожежу локалізували, а о 08:30 повністю ліквідували горіння. Провели розборку та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
13 лютого в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області на дорогах очікується ожеледиця, місцями на території Запорізької області ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі та вранці туман з видимістю100-500 метрів.
Прогноз погоди на 13 лютого 2017 року
по Запорізькій області
Хмарно, невеликі опади у вигляді снігу та дощу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, вітер північно-західний 5-10 м/с. температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 4о морозу до 1о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с,температура повітря вночі 4-6о морозу, вдень 2-4о морозу.
Прогноз погоди на 14 — 15 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
14.02.18– Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о
морозу, вдень 0-5о тепла.
15.02.18- Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.