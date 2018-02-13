Запорізький досвід енергоефективності цікавий іншим регіонам України

Запоріжжя — одне з двох міст України, яке отримало високу оцінку в рамках реалізації в нашій країні проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». Підсумки співпраці Запоріжжя з проектом підвели в рамках інформаційного марафону на тему «Енергоефективність та відновлювана енергетика на користь громадам. Успішні історії Запоріжжя ».
Інформаційний марафон для представників засобів масової інформації проходить сьогодні в Запоріжжі. У ньому беруть участь не тільки запоріжці, але і десятки журналістів з інших регіонів України, що представляють видання різної спрямованості.
У великому залі Запорізької міської ради відбувся прес-брифінг для представників засобів масової інформації. У ньому взяли участь міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, керівник проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» Діана Корсакайте, директор департаменту поновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко.
Міський голова подякував проект USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» за успішну співпрацю. Це особливо важливо для Запоріжжя. Адже енергозбереження та енергоефективність сьогодні один з головних пріоритетів не тільки для Запоріжжя, а й для всієї України.
— У Запоріжжі ми працюємо в питаннях енергозбереження та енергоефективності за кількома напрямками. Це термомодернізація будівель, використання альтернативних джерел енергії, скорочення споживання електроенергії для зовнішнього освітлення міста, — зазначив Володимир Буряк.
Міський голова підкреслив, що зроблені тільки перші кроки. Попереду ще багато роботи. Серед реалізованих проектів необхідно відзначити термомодернізацію за кошти міського бюджету дитячих садків №№126, 144, 186. У міжопалювальний період гаряче водопостачання кількох районів Запоріжжя забезпечується за рахунок вторинного тепла проммайданчика. У найближчих планах забезпечити гарячим водопостачанням за рахунок вторинного тепла в зазначений період і Заводський район.
— Завдання сьогоднішнього інформаційного марафону — популяризація кращих прикладів енергоефективності, реалізованих в українських містах. Ми співпрацюємо з 38 містами-партнерами в Україні. І місто Запоріжжя в цих питаннях один з лідерів, — зазначила керівник проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» Діана Корсакайте
Після брифінгу журналісти відвідають об’єкти, на яких в Запоріжжі успішно реалізовані проекти зі скорочення споживання енергії, використання відновлювальних джерел енергії.