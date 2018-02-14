2018 рік — рік Профорієнтації. Місячник профорієнтації у новому форматі

Державна служба зайнятості сьогодні розвивається як сучасна сервісна установа з використанням новітніх інформаційних, комунікаційних технологій обслуговування. Незабаром передбачається осучаснення технології надання профорієнтаційних послуг та впровадження Інтернет-платформи державної служби зайнятості з профорієнтації.
Фахівці Запорізької служби зайнятості проводять активну профорієнтаційну роботу серед молоді та аналізують професійні вподобання і професійну направленість школярів випускних класів. У 2017 році 4500 хлопців та дівчат, які навчались у 9-х та 11-х класах Запорізької області пройшли анкетування. У результаті з’ясувалося, що найчастіше діти планують стати: спеціалістами з ІT-технології, лікарями, журналістами, юристами, вчителями, приватними підприємцями, радіо- та теле-ведучими, дизайнерами, економістами.
Найбільш популярними серед робочих професій є: електрогазозварник, токар, автослюсар, водій, кухар. Лише 16,7% опитаних школярів планують вступати до професійно-технічних навчальних закладів та отримувати робітничу спеціальність.
Аналітики і психологи одностайно радять вибирати сферу діяльності, виходячи з власних інтересів і здібностей. Вкрай важливо любити те, що робиш — в цьому випадку вдасться отримувати нові знання, розвиватися та будувати успішну кар’єру. Але, ще одним із головних чинників вдалого вибору професії є її затребуваність.
З 16 лютого 2018 року в Запорізькій області стартує Місячник профорієнтації, який націлений допомогти молоді у професійному самовизначенні. Фахівці служби зайнятості будуть знайомити молодь з розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного вибору професії.
В школах для дітей усіх вікових категорій пройдуть різноманітні профорієнтаційні заходи: конкурси малюнків, рекламних плакатів, презентацій, написання творів — роздумів, розробка бізнес – планів і проектів та пригодницько-інтелектуальна квест-гра з профорієнтації «Подорож у світ професій», яка вже завоювала симпатії багатьох учасників. А на базі центрів зайнятості пройдуть Дні відкритих дверей та акції «Випускник 2018». Випускникам пропонуватимуть екскурсії на промислові підприємства міста та області. Про свої життєві історії та професійні здобутки розповідатимуть члени трудових династій, майстри-професіонали та успішні підприємці. А фахівці з профорієнтації у PROFI Центрі допоможуть молоді розробити перспективний профорієнтаційний план дій.
«До вирішення питань професійного визначення сучасної молоді, запрошуємо приєднатися батьків та вчителів. Тренінги, лекторії, професійні консультації, тенденції на ринку праці – всі ці питання ми готові обговорити та надати поради, – розповідає директор ЗОЦЗ Ірина Дуднік. – А діти, які не визначилися із вибором майбутньої професії, зможуть пройти професійне діагностування на базі обласного та районних центрів зайнятості Запорізької області».
Телефон для довідок:
відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи 233-11-47
відділ організації профорієнтації 239-87-17