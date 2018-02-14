Читайте у газеті “Запорізька правда” за 15.02.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 15 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди». Творчий колектив газети зробив його цікавим і корисним для наших читачів.
Зокрема, вкотре піднімемо проблеми вимушених переселенців. Але в новому ракурсі. Отже, мати власне житло – це мрія майже всіх переселенців, які покинули домівки на сході України та переїхали у безпечні населенні пункти. Але не всі мають можливість придбати його без сторонньої допомоги. Як працює програма «Доступне житло» для ВПО? Про всі нюанси даної програми – законодавчі зміни, подробиці щодо державної підтримки, умови та нюанси участі, необхідні документи та перспективи – дізнайтесь із публікації «Запорізької правди». Також Газета «Запорізька правда» започаткувала соціальний проект «Постраждалим від окупації на Сході – доступне житло». В рамках проекту редакція забезпечуватиме інформаційний супровід особам, які мають потребу в окремому приміщенні для проживання, бажають скористатися вище зазначеними державними програмами і відповідають всім критеріям і вимогам. Для участі у даному соціальному проекті телефонуйте 050-564-26-30.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Також намагаємося познайомити вас із цікавими, неординарним сучасниками. Нині говоритимемо про події новітньої історії – «афганську війну», Революцію Гідності, перемоги і поразки війни за визволення, яка нині точиться на Сході України.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Вихованців дитячої секції Запорізького клубу службового собаківництва ОСОУ та їх кудлатих чотирилапих друзів у прагненні вдосконалити навички взаємодії під проводом президента клубу – відомого на всю Україну і за її межами тренера- кінолога Євгена Михайлова не зупинять й снігові замети. Цього року їм щодня всміхатиметься добра вдача. Адже 16 лютого у свої права вступає їх улюбленець – Собака – покровитель року за китайським календарем. Жовтий Земляний Собака винагородить за відданість, працьовитість та завзятість. Все про собаку – тотем і тварину – читайте у свіжому випуску «Запорізької правди».
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «ЖКГ: соціальний ракурс» ми розкажемо, чи може ОСББ отримувати інформаційну допомогу від державних органів чи інших ресурсів інформації? Які ресурси допомоги існують для ОСББ?
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. «Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині поговоримо про випадки екстремального освідчення у кохані, адже щойно відсвяткували День усіх закоханих
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.