На Запоріжжі поліцейські розкрили вбивство чоловіка

Під час розпиття спиртних напоїв зловмисник наніс численні тілесні ушкодження сусіду, від яких останній помер. Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
13 лютого близько 03:30 до Заводського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по вулиці Історичній Запоріжжя. У під’їзді будинку виявлено труп чоловіка з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці встановили, що між сусідами під час розпиття спиртних напоїв виникла сварка. Чоловік 1984 року народження наніс численні тілесні ушкодження потерпілому 1959 року народження. Від отриманих травм останній помер. Після чого, зловмисник витягнув померлого з квартири, затягнув до кабіни ліфту та залишив. Дії нападника зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена у під’їзді будинку.
Громадянина затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку 2018 року запорізькими поліцейськими 14 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що під час сварки чоловік вдарив свого родича по голові. Тіло загиблого він виніс до господарського приміщення.
Відділ комунікації поліції Запорізької області