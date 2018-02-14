У день 3-й річниці боїв за Дебальцеве люди вшанували пам’ять загиблих захисників України — згадали героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до Стели Пам’яті, встановленої у парку Металургів у Запоріжжі на честь запорожців-військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Криваві бої в районі Дебальцевого, відомі як «Дебальцевський котел» або «Дебальцевська дуга» — розгорнулися в липні 2014 року, а потім тривали з періодичним загостренням, а після укладення 12 лютого Другого мінського угоди, оскільки лідери окупантів заявили, що ця територія є «внутрішнім районом» ДНР, і тому дія угоди на нього не поширюється, завершилися відступом українських військ. Дебальцеве і його околиці перейшли під контроль самопроголошеної ДНР.
Згадати загиблих прийшли їхні родичі, волонтери та активісти. Серед них – і батько військовослужбовця 55-ої артбригади Олександра Говорухи.
А меморіальний захід, що відбувся під пам’ятником князю Святославу у Вознесенівському парку обласного центру, організатори присвятили одній з найуспішніших операцій російсько-української війни — звільненню полком «Азов» п’яти населених пунктів під Маріуполем, зокрема Широкиного, На честь кожного із 14 загиблих тоді бійців полку «Азов» тут запалили по смолоскипу.
Нагадаємо, 10 лютого 2015 року «Азов» здійснив наступ, під час якого лінію фронту, що проходила фактично по околицях міста Маріуполь, було зміщено на 20 км.
Обидва заходи організовані Національним корпусом Запоріжжя. Вони пройшли піднесено, втім, без офіціозу, напевне, завдяки тому, що без участі можновладців і чиновників.
У перемогах і поразках мужніє бойовий дух України
У день 3-й річниці боїв за Дебальцеве люди вшанували пам’ять загиблих захисників України — згадали героїв хвилиною мовчання і поклали квіти до Стели Пам’яті, встановленої у парку Металургів у Запоріжжі на честь запорожців-військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Криваві бої в районі Дебальцевого, відомі як «Дебальцевський котел» або «Дебальцевська дуга» — розгорнулися в липні 2014 року, а потім тривали з періодичним загостренням, а після укладення 12 лютого Другого мінського угоди, оскільки лідери окупантів заявили, що ця територія є «внутрішнім районом» ДНР, і тому дія угоди на нього не поширюється, завершилися відступом українських військ. Дебальцеве і його околиці перейшли під контроль самопроголошеної ДНР.