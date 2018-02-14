Карантин в запорізьких школах подовжено до понеділка, 19 лютого. Таке рішення, після консультацій з медиками, прийняв сьогодні міський голова Володимир Буряк. Це пов’язано з тим, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Запоріжжі не знижується. Значна частина хворих — школярі.
Сьогодні ситуацію з захворюваністю на ГРВІ та грип обговорили в міськвиконкомі. Одне з питань — чи потрібно відновлювати навчальний процес в школах.
На даний момент в Запоріжжі зберігається досить високий рівень захворюваності на застудні захворювання, в першу чергу ГРВІ. Рівень захворюваності по місту нижче епідемічного рівня, але при цьому не знижується. На думку медиків, відновлення в таких умовах навчального процесу може привести до збільшення кількості хворих.
Нагадаємо, 6 лютого міський голова Володимир Буряк підписав розпорядження, відповідно до якого в Запоріжжі з 7 лютого і до особливого розпорядження призупинено навчання в школах і позашкільних установах.
Міський голова продовжив карантин до понеділка, 19 лютого, включно. В цей день буде прийматися рішення — відновлювати навчальний процес в школах з 20 лютого чи ні. Все буде залежати від епідемічної ситуації в місті. Існує ймовірність, що карантин буде знову продовжений.
У запорізьких школах продовжено карантин
Карантин в запорізьких школах подовжено до понеділка, 19 лютого. Таке рішення, після консультацій з медиками, прийняв сьогодні міський голова Володимир Буряк. Це пов’язано з тим, що рівень захворюваності на ГРВІ та грип в Запоріжжі не знижується. Значна частина хворих — школярі.