У Запорізькій області за добу бійці ДСНС врятували зі снігового полону 17 людей та вивільнили 11 автомобілів

За добу бійці ДСНС 11 разів надавали допомогу населенню у зв’язку з несприятливими погодними умовами у Вільнянському, Більмацькому, Мелітопольському, Чернігівському, Новомиколаївькому, Приазовському, Бердянському районах та м. Бердянську. Всього рятувальники вивільнили зі снігового полону 6 вантажівок та 5 легкових авто, а також врятували 17 людей, які потребували допомоги. На щастя, ніхто не постраждав. Для надання допомоги залучалось 11 одиниць спецтехніки та 45 рятувальників.
Запорізька область: на пожежі загинув власник будинку
13 лютого о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Національної поліції про загибель людини на пожежі. Подія сталася на території приватного домоволодіння по вул. Калініна в с. Гюнівка Великобілозерського району. В приватному одноповерховому житловому будинку горів диван та домашні речі на загальній площею 4 кв.м. Пожежа самоліквідувалася. На місці загинув 69-річний власник будинку. Причина події встановлюється. На ліквідацію підрозділи ДСНС не викликалися та не залучалися.
Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю
ГУ ДСНС України у Запорізькій області