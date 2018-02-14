У ЗНУ відбудеться святкування Нового року за китайським (східним) календарем у рамках діяльності Школи Конфуція

Дата: 15 лютого
Місце проведення: Запорізький національний університет, площа біля спортивно-оздоровчого комплексу (вул. Дніпровська, 35)
Початок: о 16.00
На святкування запрошуємо всіх, хто цікавиться історією і культурою Китаю.
Представники Школи Конфуція, що діє на базі ЗНУ з початку навчального року разом із співробітниками центру культури підготували захопливу святкову програму.
Усі охочі зможуть взяти участь у цікавих конкурсах, насолодитися яскравими хореографічними та вокальними постановками, більше дізнатися про китайські традиції, зокрема пов’язані зі святкуванням Нового року.
А ще – навчитися вітатися китайською мовою, аби привітно зустріти Рік жовтого пса, а також привітати з ним рідних і друзів!
Крім того, гості зможуть дізнатися більше про умови й особливості навчання на курсах, що діють на базі Школи Конфуція, про успіхи, які з початку занять досягли слухачі курсів, завдяки спілкуванню з носіями мов і використанню сучасних методичних посібників.
Більше дізнатися про захід, а також про саму Школу Конфуція можна за покликанням: http://sites.znu.edu.ua/confucius/
Контакти: 0668259976 (Ольга Володимирівна Тупахіна)