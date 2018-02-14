Усіх небайдужих запрошують до участі в офіційному урочистому мітингу, присвяченому Дню вшанування Героїв Небесної Сотні, який відбудеться у Запоріжжя 20 лютого об 11.30 на Майдані Героїв, біля пам’ятного знаку Героям Революції Гідності. Тут же відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до меморіалу Героям.
Запорізькі активісти закликають також зібратися цього ж дня, на цьому ж місці, але вже на «неформальний» захід вшанування, який заплановано на 18.00.
У Мелітополі цього ж дня аналогічний захід заплановано на 18.00 біля пам’ятника Т.Г. Шевченку на пл. Перемоги.
А делегація з представників Самооборони Запоріжжя і Мелітополя відбуде до столиці для участі у заходах загальнонаціонального значення.
Нагадаємо, що До Дня Героїв Небесної Сотні і з метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності розпорядженням КМДА підтримано ініціативу Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності щодо проведення з 15 січня до 15 березня тематичних виставково-інформаційних заходів. Ці заходи тривають щодня з 9:00 до 22:00 на Майдані Незалежності. Зокрема, довкола Монументу Незалежності діє виставка «Майдан: ландшафти пам‘яті», яка містить інформацію та зображення про події та учасників Революції Гідності, а також про нинішні процеси збереження та увічнення пам‘яті. Експозиція розповідає й про різні аспекти створення цього меморіального комплексу. Зокрема, про проведення міжнародного архітектурного конкурсу проектів на цей об‘єкт, відведення земельних ділянок у центрі Києва та їхнє функціональне призначення.
Окрім того, на майдані Незалежності, між Монументом Незалежності та вулицею Хрещатик, для громадської оцінки проектних пропозицій розмістять виставку «Меморіал Героїв Небесної Сотні». Виставка знайомитиме з проектами учасників міжнародного архітектурного конкурсу (номінація «Меморіал»).
Вшануємо Героїв Небесної Сотні!
Усіх небайдужих запрошують до участі в офіційному урочистому мітингу, присвяченому Дню вшанування Героїв Небесної Сотні, який відбудеться у Запоріжжя 20 лютого об 11.30 на Майдані Героїв, біля пам’ятного знаку Героям Революції Гідності. Тут же відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до меморіалу Героям.