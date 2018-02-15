Чорнобильцю-ліквідатору квартира від громади Запоріжжя

Проблема забезпечення житлом пільгових категорій населення стоїть досить гостро в усіх регіонах України. Стосується це і Запоріжжя. Це пов’язано як з невеликими обсягами житлового будівництва, так і з обмеженими можливостями місцевого бюджету. У місті необхідно реалізовувати велику кількість програм в різних сферах міського господарства. Забезпечення пільговиків житлом – лише одна з них. Однак навіть в цих умовах в Запоріжжі знаходять можливості для того, щоб придбати житло хоча б для окремих пільговиків, які цього потребують.
Одна з таких категорій – учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. Сьогодні міський голова Володимир Буряк вручив ключі від двокімнатної квартири в одному з будинків по вулиці Вроцлавській Миколі Михайловичу Іщенку, інваліду, чорнобильцю-ліквідатору І категорії.
До останнього часу Микола Михайлович з родиною проживав в одному з гуртожитків, в кімнаті площею 17,2 квадратних метра. На квартирному обліку родина перебувала з 1999 року. Сім’я вже й не сподівалася на позитивний результат, але звернення до міської влади, міського голови Володимира Буряку принесло результат. Тепер у сім’ї є окреме житло – двокімнатна квартира загальною площею понад 54 квадратних метра.
– Вважаю, що людина, яка пожертвувала своїм здоров’ям при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, заслужила на таку квартиру. Можу тільки висловити жаль, що це вдалося зробити тільки зараз. Хочу підкреслити, що це квартира не від міського голови або міської влади, а від міської громади, – зазначив Володимир Буряк.
Двокімнатна квартира була придбана за кошти міського бюджету. Нові мешканці з особливою радістю відзначили, що житло знаходиться в хорошому стані і не потребує ремонту. У квартирі є навіть кондиціонер і водонагрівач.
Нагадаємо, по мірі можливості міська влада не забуває і про представників інших пільгових категорій. Зокрема в грудні минулого року Володимир Буряк вручив ключі та ордер на квартиру інваліду війни І групи Володимиру Миколайовичу Черевулі.
Чорнобильцю-ліквідатору квартира від громади Запоріжжя
Проблема забезпечення житлом пільгових категорій населення стоїть досить гостро в усіх регіонах України. Стосується це і Запоріжжя. Це пов’язано як з невеликими обсягами житлового будівництва, так і з обмеженими можливостями місцевого бюджету. У місті необхідно реалізовувати велику кількість програм в різних сферах міського господарства. Забезпечення пільговиків житлом – лише одна з них. Однак навіть в цих умовах в Запоріжжі знаходять можливості для того, щоб придбати житло хоча б для окремих пільговиків, які цього потребують.