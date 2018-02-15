На Запоріжжі поліцейські розшукали зниклих дітей

На Запоріжжі поліцейські розшукали зниклих дітей

В Приазовському районі поліцейські розшукали безвісти зниклих брата та сестру, які після школи не повернулись додому. Підлітків знайшли на автодорозі, в семи кілометрах від домівки.

13 лютого о 17:14 до Приазовського відділення поліції звернулась жінка 1960 року народження із заявою про зникнення її прийомних дітей — 17-річного хлопця та його 15-річної сестри.

Після занять в школі села Богданівка неповнолітні не повернулись додому.

Поліцейські близько півночі на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» в семи кілометрах від села знайшли зниклих дітей. Підлітки розповіли правоохоронцям, що вони мали намір доїхати до Приморську, в гості до своєї бабусі. Стосовно неповнолітніх правопорушень вчинено не було.

Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду. На даний час дітей поміщено до Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розшукали 59 неповнолітніх.

Нагадаємо, що працівники поліції ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої у Бердянську неповнолітньої.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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