На Запоріжжі поліцейські розшукали зниклих дітей

В Приазовському районі поліцейські розшукали безвісти зниклих брата та сестру, які після школи не повернулись додому. Підлітків знайшли на автодорозі, в семи кілометрах від домівки.
13 лютого о 17:14 до Приазовського відділення поліції звернулась жінка 1960 року народження із заявою про зникнення її прийомних дітей — 17-річного хлопця та його 15-річної сестри.
Після занять в школі села Богданівка неповнолітні не повернулись додому.
Поліцейські близько півночі на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» в семи кілометрах від села знайшли зниклих дітей. Підлітки розповіли правоохоронцям, що вони мали намір доїхати до Приморську, в гості до своєї бабусі. Стосовно неповнолітніх правопорушень вчинено не було.
Правоохоронці провели з підлітками профілактичну бесіду. На даний час дітей поміщено до Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розшукали 59 неповнолітніх.
Нагадаємо, що працівники поліції ювенальної превенції встановили місцезнаходження зниклої у Бердянську неповнолітньої.
Відділ комунікації поліції Запорізької області