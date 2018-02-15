Науковці ЗНУ дослідили механізми пропаганди в медіапросторі та способи протистояння їй

На історичному факультеті Запорізького національного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція «Пропаганда vs контрпропаганда в медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє», яка зібрала разом істориків, журналістів, соціологів та політологів. Це – важливий етап проекту «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді». Програма вже півроку реалізується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Крім того, дієву участь в організації та проведенні конференції беруть представники Запорізького обласного товариства дослідників історії і культури Центральної і Східної Європи й Херсонського державного університету.
Велике зацікавлення присутніх на конференції викликали як історичні розвідки, які виявили витоки інформаційних війн в українському та світовому просторі, так і доповіді, присвячені сучасному становищу протистояння пропаганди й антипропаганди в Україні. Зокрема, під час виступів йшлося про українські соцмережі як поле інформаційного протистояння, ідеї «руського миру» й «Новороссии» як пропагандистську зброю в російсько-українській війні, про патріотизм чи пропаганду в контексті інформаційної війни в Україні та перспективи медіаграмотності населення нашої держави.
Наприкінці заходу відбулася презентація збірки матеріалів конференції «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, майбутнє» та колективної монографії «Феномен пропаганди та антипропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс». З електронною версією видань можна ознайомитись за покликанням: http://infowar.info/
Під час прийняття резолюції конференції учасники наукового зібрання наголосили на її актуальності й корисності. Вони висловили сподівання на продовження роботи в напрямку дослідження механізмів пропаганди та методів протистояння їй. Також у центрі уваги присутніх було виховання здатності критично сприймати інформацію у представників різних груп населення України.
Прес-служба ЗНУ