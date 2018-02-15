Соціально-політичний Омнібус м. Запоріжжя від MLSgroup!

В березні 2018 стартує VII хвиля даного проекту. Формат Омнібусу передбачає, що дослідження проводиться одночасно для декількох Замовників за принципом спільного фінансування. Це бюджетний варіант вивчення громадської думки з актуальних для громади питань. Були б вдячні за розповсюдження інформації про Соціально-політичний Омнібус через Ваше видання для можливості залучення активних громадян до отримання обґрунтованої, об’єктивної та надійної інформації про життя міста.
У додатку до цього листа Ви знайдете більш детальну інформацію про проект.
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