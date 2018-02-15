У м. Бердянськ бійці ДСНС врятували 5 людей під час ліквідації пожежі у п’ятиповерховому будинку

14 лютого о 16:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Європейська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній з квартир на 4-му поверсі горять домашні речі та меблі на загальній площі 3 кв. м.
Вогнеборці проводили ліквідацію надзвичайної події у двох напрямках, рятували людей, які опинилися у задимленій пастці та одночасно з цим гасили пожеж.
Так, рятувальники ланкою газодимозахисної служби врятували п’ятьох осіб 1952 р.н., 1978 р.н., 1981 р.н., та двох дітей 8 та 6 років. За допомогти кисневих масок бійці ДСНС вивели мешканців із задимленого під’їзду на свіже повітря та передали медикам.
Ззовні, за допомогою трьохколінної драбини бійці ДСНС ліквідовували загоряння у квартирі. Після огляду врятованих медиками, до лікарні госпіталізували власника квартири. Життю чоловіка нічого не загрожує.
О 16:29 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:39 – повністю ліквідували.
Причина пожежі на разі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.