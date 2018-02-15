У м. Бердянськ внаслідок хлопка газоповітряної суміші травмувався чоловік

14 лютого об 11:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про хлопок газоповітряної на проспекті Східному в м. Бердянськ, в результаті чого постраждала людина.
На місце події прибули підрозділи ДСНС, газової служби та екстреної медичної допомоги.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, колишнє приміщення сторожки розміром 3*4 м знаходилося в оренді. В кімнаті був встановлений 5-літровий балон з газом. Коли чоловік вирішив скористатися ним, стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. 54-річного постраждалого оглянули лікарі та каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до хірургічного відділення міської лікарні.
Для встановлення причин події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
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ГУ ДСНС України у Запорізькій області