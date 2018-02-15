У Запорізькій області на річці Конка загинув чоловік

14 лютого о 09:48 від чергового відділення Національної поліції надійшло повідомлення, про те що на річці Конка поруч з вул. Богдана Хмельницького в смт Комишуваха Оріхівського району знаходиться тіло людини без ознак життя.
Рятувальники дісталися до загиблого, який знаходився у воді на відстані близько 3 метрів від берега, доставили його на суходіл та передали працівникам поліції. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
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