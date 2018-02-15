У Запорізькому районі бійці ДСНС ліквідували пожежу у складському приміщені

14 лютого о 22:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. 30 років Перемоги смт Балабине.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у окремо розташованій складській будівлі горить склад старих автозапчастин та прибудова у якій знаходилась паливні брикети на загальній площі 90 кв.м.
О 23:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 23:33 — повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу.