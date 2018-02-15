У ЗНУ 96 представників шкіл обговорили питання профілактики проблемної поведінки молоді

На базі факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету відбувся навчально-методичний семінар «Профілактика суїцидальної поведінки в роботі сучасної школи». Організаторами заходу стали представники департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, зокрема співробітники науково-методичного центру цього департаменту, а також науковці кафедри психології факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ. Серед учасників семінару були педагоги та соціальні працівники запорізьких шкіл, заступники директорів з виховної роботи.
Привітала гостей у Запорізькому національному університеті декан факультету соціальної педагогіки та психології, доцент Ольга Пономаренко. Вона подякувала фахівцям за підтримку настільки важливого для освітян проекту та підкреслила, що для нашого вишу завжди приємно бути корисними для колег із середніх закладів освіти, налагоджувати цю взаємовигідну комунікацію та ефективне партнерство. Крім того, Ольга Вікторівна зауважила, що масштабною новацією цьогорічної вступної кампанії стало своєрідне відродження освітніх традицій факультету. Йдеться про ліцензування в ЗНУ двох освітніх програм – «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».
Під час пленарного засідання до присутніх на семінарі звернулася завідувач відділу виховної роботи науково-методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Ірина Олійник. Вона розповіла, що тему для семінару обирали за результатами попереднього аналітичного дослідження, яке проводилося на основі опитування представників закладів освіти. Відтак, гостя відзначила, що на факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ приділяють чимало уваги налагодженню й розвитку плідної співпраці з навчальними закладами міста й області. Науковці Запорізького національного університету завжди раді підтримати колег-освітян, допомогти їм у вирішенні важливих методичних проблем, поділитися напрацюваннями.
Робота семінару розпочалася з обговорення теми «Психологічні аспекти попередження девіацій у психічному розвитку особистості», а продовжилася дискусія з таких аспектів: адаптація курсів соціальних навичок: міфи щодо самогубства у соціумі, мотиви вступу сучасних українських підлітків до «груп смерті» у соціальних мережах».
Присутні на заході також взяли участь у майстер-класах від науковців-психологів: «Технології арт-терапії: прикладні аспекти», «Суїцид як вирішення проблем: погляд психолога», «Практикум з профілактики суїцидів у дітей та підлітків».
Усі учасники семінару після його завершення отримали сертифікати. Вчителі подякували організаторам і відзначили інформаційну насиченість і корисність семінару. Вони висловили сподівання на подальшу співпрацю із викладачами Запорізького національного університету.
Прес-служба ЗНУ