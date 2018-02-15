Виставка „Квіти закоханим” та презентація каталогу „Запорізький пейзаж 2017”

14 лютого Комунальний заклад „Запорізький обласний художній музей” Запорізької обласної ради за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відкрив виставку „Квіти закоханим” та провів презентацію каталогу „Запорізький пейзаж 2017”.
До Дня всіх закоханих в стінах Запорізького обласного художнього музею відкрили виставку, на якій представлено живопис із фондів музею — натюрморти, на яких зображені квіти.
На виставці 29 живописців пропонують помилуватись багатством кольору, своєрідністю форм, фактур, матеріальністю кожної квітки. Художники демонструють різноманітність бачення натури, багатий світ почуттів, емоційний настрій і власну образотворчу мову.
Запорізька школа представлена роботами Валентина Ступіна, Юрія Смірнова, Петра Вольського, Віктора Швеця, Валентина Сироти, Анатолія Заярченка, Миколи Йолопа, Наталії Коробової, Надії Близнякової. На виставці можна побачити також твори відомих українських художників Адальберта Ерделі, Олекси Шатківського, Антона Шепи, Володимира Патика, Анатолія Тертичного, Тетяни Яблонської.
В.о. директора КЗ „Запорізький обласний художній музей” ЗОР Інга Янкович вважає, що радість безпосереднього спілкування з натурою — це живе джерело натхнення для багатьох художників. Співробітники музею виставкою „Квіти закоханим” зробили дарунок всім городянам і гостям міста та побажали кохати і бути коханими.
Каталог „Запорізький пейзаж 2017”, виданий за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, став своєрідним підсумком минулорічного мистецького проекту, в якому взяли участь живописці, графіки та фотографи із Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Харкова, Луцька, Нової Каховки, Одеси та Львова. 28 митців (26 художників і 2 фотохудожника) мали змогу надихнутися старими вуличками, індустріальними об’єктами, живописними краєвидами, працювали у Василівському історико-архітектурному музеї-заповіднику „Садиба Попова” та в Національному заповіднику Хортиця.
Підсумком роботи митців стали 250 робіт, виставки та каталог, куди ввійшли найкращі картини. Завдяки пленерові, який вже вдруге відбувся за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, вся Україна змогла впевнитися у привабливості нашого краю, в тому, що тут царює творча атмосфера, сучасні краєвиди Запоріжжя мають чимало родзинок, а історичні місця та споруди надихають на картини різних жанрів. Напередодні колекція творів експонувалась у Василівському історико-архітектурному музеї-заповіднику „Садиба Попова” та мала успіх серед відвідувачів. Пленер „Запорізький пейзаж 2017” став ще однією оригінальною сторінкою розвитку Запоріжжя як історичного, культурного та мистецького центру.
Родзинкою мистецького свята став дарунок – художник Євген Прокоф’єв передав у дар Запорізькому обласному художньому музею свою картину „Спів характерника”.
Виставка „Квіти закоханим” та презентація каталогу „Запорізький пейзаж 2017”
14 лютого Комунальний заклад „Запорізький обласний художній музей” Запорізької обласної ради за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відкрив виставку „Квіти закоханим” та провів презентацію каталогу „Запорізький пейзаж 2017”.