Запорізька торгово-промислова палата: «Головний пріоритет – інтереси регіонального бізнесу»

14 лютого у конференц-залі виставкового центру «Козак-Палац» відбулося підсумкове засідання Ради Запорізької торгово-промислової палати.
Керівники промислових компаній нашого регіону, малого та середнього підприємництва, представники влади, громадськості обговорили актуальні інструменти розвитку бізнесу, проаналізували підсумки 2017 року та визначили перспективні напрямки діяльності.
Наприкінці минулого року Уряд затвердив Експортну стратегію України: Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 – 2021 р. р. В розробці документу, а сьогодні – і в його реалізації — активну участь бере Торгово-промислова палата.
До Запоріжжя завітав експерт у питаннях зовнішньоекономічної діяльності, віце-президент Торгово-промислової палати України Валерій Король, партнери Запорізької ТПП у міжнародних та регіональних проектах.
Президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов:
«Найбільшою цінністю системи палат залишаються інтереси та потреби українського бізнесу. Ми підтримуємо та поділяємо прагнення бізнесу розширювати кордони співпраці та використовувати сучасні маркетингові інструменти, брати участь у міжнародних проектах.
Пишаємося, що робота трудового колективу Запорізької торгово-промислової палати у 2017 році була відзначена високою нагородою – Грамотою Верховної Ради України — «За заслуги перед Українським народом». Ми вдячні всім компаніям – членам Палати, нашим партнерам – це і їх заслуга».
На сьогодні до Запорізької торгово-промислової палати входить близько п’ятиста компаній регіону, що представляють практично всі галузі економіки.
Традиційно під час засідання Ради відбулася церемонія урочистого прийому до лав Запорізької ТПП та ТППУ нових членів організації. У їх числі — представники малого та середнього підприємництва регіону, що працюють у сфері промисловості, енергоефективності, сільського господарства, юридичних послуг, маркетингу.
2017 рік був насичений діловими подіями, які стали майданчиком для зародження нових ідей та проектів.
Другий міжнародний форум інтеграції та кооперації «InCo Forum» у виставковому центрі «Козак-Палац» зарекомендував себе як представницький захід з широкою географією учасників: до Запоріжжя завітали представники близько 50 країн світу, серед них — дипломати найвищого рангу.
Широку аудиторію експертів та бізнесу об’єднали конгресно-виставкові заходи промислової, екологічної, аграрної тематики, міжнародні коопераційні біржі та В2В-зустрічі, навчальні семінари та тренінги.
Цьогорічний весняний сезон у виставковому центрі «Козак-Палац» відкриється з надзвичайної ділової події – 1 березня до Запоріжжя для участі у виставці «Домострой», проведення В2В-перемовин із запорізькими колегами завітає представницька делегація Турецької Республіки у складі більше 70 керівників промислових компаній, експертів Торгово-промислової палати міста Черкезкой.
Нові інструменти підтримки бізнесу Палата отримала завдяки участі у міжнародних проектах. Зокрема, на базі ЗТПП — за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу — створений Центр підтримки бізнесу. Відтак – запорізьке підприємництво отримало можливість брати участь у нових для нашого регіону проектах грантової, консалтингової підтримки, керівники та топ-менеджери компаній стали випускниками тренінгів у сфері фінансового менеджменту, експортної практики.
Протягом року до ЗТПП приєдналися нові партнери: угоди про співпрацю підписані з Торговою палатою Падуї (Італія), Торгово-промисловою палатою Черкезкоя (Туреччина), Міжнародною спілкою бізнесменів України та Туреччини, Міжнародним трейд — клубом в Україні.
Запорізька ТПП пишається досягненнями запорізьких керівників та спеціалістів компаній, які стали учасниками наших партнерських проектів — GIZ, East Invest2, ЮНІДО – та отримали високу оцінку діяльності з боку міжнародних експертів.
У 2018 році Запорізька ТПП продовжує ці напрямки діяльності, а також – пропонує до уваги бізнес-спільноти нові електронні сервіси та навчальні програми он-лайн, проекти з підтримки експорту, оновлену інформаційну платформу для бізнесу, широкі можливості для ділового спілкування, експертних консультацій та отримання знань.