Запорізькі поліцейські нагадали дітям правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

Працівники Вибухотехнічного управління ГУНП в Запорізькій області продовжують проводити профілактичні заходи, спрямовані на попередження надзвичайних подій за участю дітей.
12 та 13 лютого працівники Вибухотехнічного управління обласної поліції відвідали три навчальні заклади міста Мелітополь. Поліцейські провели з учнями 6-7 класів профілактичні бесіди та нагадали школярам правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Поліцейські розповіли школярам як розпізнати вибухонебезпечний предмет, як позначаються ділянки місцевості, де виявлено боєприпас, що категорично заборонено робити з вибухонебезпечними предметами та як потрібно діяти при повідомленні про можливу загрозу вибуху. Також правоохоронці показали тематичний фільм та відповіли на усі питання, які цікавили школярів.
Нагадаємо, під час заходів співробітники поліції превентивної діяльності нагадали працівникам торгівлі Оріхівського району про недопустимість продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям.
Відділ комунікації поліції Запорізької області