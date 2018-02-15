ЗНУ розширює вектори співпраці з Бакинським університетом

Наприкінці минулого тижня до Запорізького національного університету із робочим візитом завітав декан історичного факультету Бакинського державного університету (Азербайджан), доктор історичних наук, професор Рзаєв Азад Ахмед огли. Під час зустрічі йшлося про сучасний стан української й азербайджанської освіти та про шляхи майбутнього співробітництва між Запорізьким національним університетом і Бакинським державним університетом.
Азад Рзаєв розповів про свою мету візиту до Запоріжжя: наступного року колектив Бакинського державного університету святкуватиме сто років від дня його заснування. Саме тому особливої актуальності набули відомості про Тагі Шахбазі – письменника, вченого та першого ректора-азербайджанця Бакинського державного університету. У 1937 році він був заарештований. Пізніше науковця розстріляли, звинувативши у зраді батьківщині. На сьогодні в Запоріжжі мешкає його донька. Тож Азад Рзаєв зустрівся з нею та почув унікальні спогади про видатного азербайджанського діяча з вуст його близької родички. Крім того, на доручення керівництва, гість провів перемовини про укладання договору про співробітництво з представниками адміністрації ЗНУ. Серед можливих шляхів взаємовигідної діяльності двох вишів – друк статей викладачів у наукових виданнях іноземних вишів, спільне проведення наукових заходів, поглиблення академічної мобільності студентів тощо. Азада Рзаєв розповів про систему вищої освіти в Азербайджані та, зокрема про Бакинський державний університет – найбільший із 51 вищого навчального закладу, які на сьогодні функціонують у країні. На його 17 факультетах навчаються близько 22 тисячі студентів. А до святкування 100-річчя з дня заснування БДУ приєднається ЮНЕСКО, оскільки це – перший університет, заснований на Закавказзі.
Під час зустрічі з гостем також йшлося про виклики сьогодення, які постали перед обома вишами. Вони мають багато спільного і щодо самих питань, які потребують вирішення, і щодо стратегій, обраних для їхнього подолання. Так, у Бакинському державному університеті студентів- першокурсників, які показують кращі академічні успіхи, спонукають до наукової діяльності, закріплюючи їх за науковим керівником, який консультує молодих дослідників щодо написання наукових статей, участі в конференціях тощо. Також освітяни розглянули питання академічного навантаження викладачів у різних країнах, системи контролю якості знань студентів й особливості їхньої академічної мобільності, академічної доброчинності.
Представники обох вищих навчальних закладів висловили сподівання на налагодження партнерських зв’язків та взаємовигідну співпрацю в недалекому майбутньому. А ректор Запорізького національного університет Микола Фролов підкреслив важливість розвитку нового вектору міжнародної освітньої співпраці.
Прес-служба ЗНУ
ЗНУ розширює вектори співпраці з Бакинським університетом
Наприкінці минулого тижня до Запорізького національного університету із робочим візитом завітав декан історичного факультету Бакинського державного університету (Азербайджан), доктор історичних наук, професор Рзаєв Азад Ахмед огли. Під час зустрічі йшлося про сучасний стан української й азербайджанської освіти та про шляхи майбутнього співробітництва між Запорізьким національним університетом і Бакинським державним університетом.