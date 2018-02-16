БЕРДЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБМЕЖИЛА КОНКУРЕНЦІЮ НА РИНКУ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В МЕЖАХ М. БЕРДЯНСЬКА

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Бердянську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Відділення визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції дії Бердянської міської ради Запорізької області, які полягають:
1) у встановленні Порядком розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Бердянську у новій редакції, затвердженим рішенням ради від 30.07.2015 № 10, (далі – Порядок) непередбачених законодавством України підстав для відмови у встановленні пріоритету на заявлене місце для розташування рекламного засобу, зокрема, якщо у заявника зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби; у заявника існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями за існуючими договорами; у заявника існує заборгованість зі сплати штрафів за самовільне встановлення рекламних засобів;
2) у включенні до Порядку умов щодо погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами у разі розміщення зовнішньої реклами на фасаді будинків та у разі розміщення рекламних засобів на території зеленої зони;
3) у включенні до Порядку зобов’язання для всіх власників об’єктів зовнішньої реклами розміщувати на 10% рекламоносіїв соціальну рекламу власними силами та за власний рахунок.
Такі дії Бердянської міської ради призвели до обмеження конкуренції на ринку розміщення зовнішньої реклами в межах м. Бердянська Запорізької області.
Відділення зобов’язало Бердянську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
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