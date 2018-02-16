Юні кінологи готуються до змагань

Вихованців дитячої секції Запорізького клубу службового собаківництва ОСОУ та їх кудлатих чотирилапих друзів у прагненні вдосконалити навички взаємодії під проводом президента клубу – відомого на всю Україну і за її межами тренера- кінолога Євгена Михайлова не зупинять й снігові замети. Що вихідних на дресмайданчику «Червона вода» у Запоріжжі проходять їх тренування.
Цього року їм щодня всміхатиметься добра вдача. Адже 16 лютого у свої права вступає Собака – покровитель року за китайським календарем. А кожний з учасників клубу, і це очевидно, вже заручився підтримкою такого тотему. Кожний має його завжди поруч.
До речі, команда «Поруч!» – одна з перших, якій навчає своїх вихованців та їх кудлатиків Євген Михайлов.
Ми зараз наполегливо відпрацьовуємо й інші команди, – коментує тренер-кінолог Євген Михайлов. – Готуємося до визначних змагань, які заплановані на травень. Запрошую всіх відвідати цю видатну спортивну подію,я ка відбудеться у нашому обласному центрі на стадіоні «Локомотив» саме 12 травня.