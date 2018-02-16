На Запоріжжі затримали крадія майна з автомобіля

До п’яти років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який у Мелітополі з автомобіля скоїв крадіжку майна на суму понад 26 тисяч гривень.
15 лютого невідомий з автомобіля «Skoda», який був припаркований біля одного із будинків на проспекті Б. Хмельницького в Мелітополі, скоїв крадіжку майна. Загальна сума збитку – більше 26 тисяч гривень.
Свідком злочину став військовослужбовець, який знаходився на зупинці громадського транспорту. Чоловік затримав зловмисника та викликав поліцію.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Мелітополя 1975 року народження, який раніше вже був неодноразово засуджений за скоєння корисливих злочинів.
На даний час зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно вилучене та вже повернуте власнику.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 799 крадіжок.
Нагадаємо, що оперативники затримали двох раніше засуджених мешканців Мелітополя, які нанесли тяжкі тілесні ушкодження та заволоділи майном студентів місцевих навчальних закладів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області