Обігрівається пелетами лікарня, у дитсадочку економиться тепло

У Запоріжжі відбувся інформаційний марафон «Енергоефективність та відновлювана енергетика на користь громадам. Успішні історії Запоріжжя». У ньому взяли участь журналісти з Києва, а також східних областей України й представники запорізьких мас-медіа. Спочатку організатори провели прес-брифінг, на якому констатували, що синергія їхніх зусиль допомогла Запоріжжю у підвищенні рівня енергоефективності, використанні альтернативних джерел енергії в секторі бюджетних будівель (школи, дитсадки, лікарні тощо) та реформуванні муніципального енергетичного сектору заради комфорту містян, економії бюджетних коштів та поліпшенні кліматичної ситуації.
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк подякував Проекту USAID (незалежне агентство федерального уряду США, що відповідає за невійськову допомогу іншим країнам) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» та агентству «Держенергоефективность» за високу оцінку результатів спільної діяльності. Запоріжжя, за його словами, стало одним із двох міст України серед 36 міст-партнерів Проекту «USAID», обраних для такого масштабного заходу.
– Ми маємо досвід роботи, який вартий уваги і яким із задоволенням поділимося з учасниками інформаційного марафону. Завдання-максимум, яке ми ставимо перед собою, сформульоване в «Угоді мерів». Це європейська ініціатива, учасником якої стало Запоріжжя. Після впровадження заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку місто має зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на муніципальних об’єктах не менш ніж на 20 відсотків, а також досягти заміщення традиційних видів палива за рахунок відновлювальних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів. Ми чітко розуміємо, що енергоефективність та енергозбереження – це ресурс, без якого не зможемо розвиватися далі, враховуючи постійне зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів. Але самостійно реалізувати проекти, які коштують мільйони євро, ми не маємо можливості. Тому в умовах обмежених бюджетних можливостей актуальним є залучення додаткових коштів для впровадження інвестиційних проектів. Ці проекти дозволяють не тільки зменшити поточні видатки на утримання установ комунальної власності міста, але й забезпечити подальший муніципальний розвиток.
Керівник Проекту USAID Діана Корсакайте у своїй промові розповіла про успіхи, які вдалося досягти завдяки ефективній співпраці: «Ми допомогли місту розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку до 2030 року. Комплексні заходи щодо підвищення енергоефективності, включені в цей план, були засновані на результатах енергетичних аудитів, проведених експертами Проекту USAID в основних секторах муніципальної інфраструктури. Ґрунтуючись на результатах, зусилля були зосереджені на секторах централізованого теплопостачання, громадських і житлових будівлях, управлінні твердими відходами та використанні альтернативної енергії.
Один із багатьох прикладів результатів нашої спільної роботи – інвестиційний проект із реалізації енергоефективних заходів у 60 бюджетних будівлях Запоріжжя, серед яких 53 освітні заклади та 7 закладів охорони здоров’я. Фахівці Проекту USAID виконали енергоаудити та підготували техніко-економічне обґрунтування для фінансування цього масштабного проекту в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури Європейського інвестиційного банку на суму 16 мільйонів євро. Його втілення дозволить підвищити комфорт та умови перебування в цих закладах дітей та дорослих і водночас скоротити споживання теплової енергії в цих будівлях до 60 відсотків».
Юрій Шафаренко, директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності, зазначив: «Україна має значний потенціал для розвитку відновлюваної енергетики, і ми вже почали його використовувати. Украй актуально для всіх міст та сіл – встановлювати твердопаливні котельні та біоТЕЦ. Ресурсів для роботи подібних котелень в Україні достатньо. Загальний потенціал сільськогосподарських відходів в Україні складає 93,5 мільйона тонн у рік. Використовуючи на енергетичні потреби лише 37 відсотків відходів сільгоспкультур, Україна може замістити понад 9 мільярдів кубометрів газу в рік – а це більш ніж половина обсягів газу, який використовується на теплогенерацію. Використання місцевих видів палива дозоляє ефективно вирішувати питання енергозабезпечення, заощаджувати значні обсяги газу, а зекономлені кошти працюватимуть на економіку міста, створюватимуться нові робочі місця та збільшуватимуться надходження до бюджету».
Пан Юрій підкреслив, аби бізнес та інвестори були зацікавлені встановлювати твердопаливні котельні та біоТЕЦ, спільно з Держенергоефективності розроблений та Верховною Радою ухвалений Закон України, яким запроваджується стимулюючий тариф на тепло «не з газу». Він становить 90 відсотків від тарифу на тепло з газу. Гарантований на законодавчому рівні тариф дозволяє завчасно прорахувати рентабельність проекту та залучити необхідні кредитні кошти.
Журналісти поставили організаторам інформаційного марафону чимало запитань, на більшість яких отримали фахові відповіді.
Після завершення прес-брифінгу учасники цього заходу відвідали міську лікарню №1 і дитячий садок №100, які місто модернізувало в рамках реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку, розробленого експертами Проекту USAID.
Біля міської лікарні №1 працює тепер біопаливна котельня. тут встановили нові вітчизняні котли, що працюють на пелетах із лушпиння соняшнику. Робота котельні потужністю 2 МВт забезпечує теплом лікарню, а також сусідній Центр першої санітарно медичної допомоги №6. За розрахунками експертів щороку котельня зможе економити до 500 тисяч кубометрів газу. Загальна вартість об’єкту становить 10,2 мільйона гривень. Також у лікарні та поліклініці в рамках реалізації міської цільової програми «Вікна» встановили енергоефективні вікна. Ці роботи загальною вартістю 1,883 мільйона гривень були проведені за рахунок міського бюджету в рамках реалізації Проекту USAID.
Потім журналісти ознайомилися з модернізацією опалення дитячого садочка №100. Тут проведена реконструкція та термомодериізація будівлі, встановлений індивідуальний тепловий пункт із системою регулювання, замінені вікна на енергоефективні з підвищеним рівнем безпеки (відкривається лише верхня частина вікна, що убезпечує дітей від травмування), встановлена сучасна система рекуперації, замінені мережі електропостачання, водопостачання та водовідведення. За неповний опалювальний період (листопад-грудень 2017-го та січень 2018 року) садочок використав 22,95 гігакалорій теплової енергії на опалення загальної площі 306,8 квадратних метрів (питоме споживання теплоенергії – 86,98 кіловат-годин/метр квадратний. Цей показник втричі менший за показники аналогічних дитячих навчальних закладів. Зараз у ньому працюють 4 групи, які розраховані на 75 дітей.
Сергій СТРІЛЕЦЬ, Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (фото)