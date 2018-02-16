Оновлення техніки військової частини 3029 НГУ бронеавтомобілями «Варта»

Військова частина 3029 Національної гвардії України отримала нову бронетехніку – спеціалізовані бронеавтомобілі «ВАРТА».
Спеціалізований бронеавтомобіль «ВАРТА» — бронеавтомобіль з колісною формулою 4×4 виробництва компанії «Українська Бронетехніка», розроблений для перевезення особового складу, цінного вантажу та виконання бойових завдань в умовах підвищеної терористичної небезпеки. Бронеавтомобіль «Варта» має V-подібну форму днища та V-подібну геометрію самої бронекапсули. Такий захист дозволяє витримувати підрив заряду потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Також в автомобілі використано сучасний зовнішній метод встановлення бронескла, що дає можливість швидкої заміни при пошкодженні. Для враження живої сили противника та вогневих точок на дах автомобіля встановлюється кулеметна установка загальною вагою 500-550 кг. Автомобіль обладнаний шинами Continental та централізованою підкачкою коліс з кабіни водія, що дає змогу вибрати оптимальну підкачку для експлуатації автомобіля в різних умовах (шосе, ґрунтова дорога, пісок, болото тощо).
«Завдяки універсальності, спеціалізований бронеавтомобіль «Варта» можна використовувати як машину підтримки піхоти й оборони блокпостів, через що даний автомобіль є універсальною одиницею військової техніки…» – повідомив в.о. заступника командира частини з технічної частини майор Євген Ялуков.