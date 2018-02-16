Рятувальники звітували про роботу у минулому році та визначили основні завдання на 2018 рік

лютого у Запорізькій обласній державній адміністрації відбулося підбиття підсумків роботи територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту за 2017 рік та визначення основних завдань на поточний рік. Засідання пройшло під головуванням заступника голови Запорізької державної адміністрації Едуарда Гугніна.
Нарада розпочалася із нагородження почесними відзнаками та грамотами. За активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді, підтримку української армії та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав керівництво Запорізької обласної державної адміністрації нагородило начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області генерал-майора служби цивільного захисту Олексія Лепського медаллю «За розвиток Запорізького краю».
«Реалізуючи пріоритетні завдання, у 2017 році органи управління та формування Служби забезпечили реагування на загрози техногенного та природного характеру. Загалом, план основних заходів цивільного захисту нашої області в минулому році виконаний» – зазначив директор Департаменту з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації Володимир Шлея.
Про стан реагування підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту області з ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій, резонансних подій природного і техногенного характеру та забезпечення готовності служби до дій за призначенням доповів начальник Головного управління ДСНС України у Запорізькій області генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський.
За його словами: «За 2017 рік на території області виникло 3 класифікованих надзвичайних ситуацій місцевого рівня, з них 1 природного – африканська чума свиней та 2 техногенного характеру – вибух на Коксохімічному заводі та пожежа у хостелі, на яких загинуло 9 громадян».
Очільник Головного управління ДСНС Олексій Лепський наголосив на тому, що рятувальні підрозділи Головного управління першочергово були націлені на пошук і порятунок людей, надання допомоги потерпілим, зменшення матеріальних збитків. І це дало свої позитивні результати. Протягом 2017 року при ліквідації 10498 надзвичайних подій врятовано 993 громадянина, з них 153 дитини. Піротехнічними підрозділами виконано 343 заявки та знешкоджено 2528 одиниць боєприпасів.
«У своїй роботі Головним управлінням було визначено ряд пріоритетних напрямків, першим з яких – попередження загибелі людей на пожежах та ліквідація їх у тих розмірах, які вони набули на момент прибуття перших підрозділів. При наявності 346 об’єктів літнього відпочинку громадян і дитячих оздоровчих закладів, за звітний період на цих об’єктах пожеж не допущено», – підсумував Олексій Миколайович.
Для забезпечення пожежної безпеки в сільських населених пунктах області у рамках проведення реформування місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами Запорізької області створено 23 місцевих пожежних команди, 14 з яких вже включені до обласного та районних планів залучення сил та засобів.
Протягом 2017 року створено 10 місцевих пожежних команд. Підрозділи місцевої пожежної охорони протягом минулого року вже ліквідували 343 пожежі.
Зважаючи на завдання, які диктує сьогодення голова управління ДСНС області визначив пріоритетні напрямки роботи рятувальників та запевнив, що підрозділи готові до виконання покладених на них завдань якісно, професійно та надійно.
Одним із головних пріоритетних напрямків роботи у поточному році учасники зборів визначили вжиття заходів щодо завершення інвентаризації захисних споруд в цьому році у повному обсязі та максимального приведення їх у стан готовності за призначенням.
Також, у ході засідання учасники підвели підсумки роботи органів місцевої влади, рятувальників, та комунальних служб під час ліквідації наслідків негоди у січні-лютому поточного року. Так, майже за місяць підрозділи Головного управління врятували близько 2000 людей із снігового полону, вивільнили понад 600 автомобілів, серед яких – легкові автівки, вантажівки, автобуси, автомобілі Швидкої медичної допомоги та інше. На ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов підрозділи ДСНС області залучали важку інженерну техніку: БАТ-2, бульдозер Т-170, КРАЗ та ін.
Крім того, на нараді заслухали доповіді про підсумки роботи представників Токмацької районної адміністрації, ЗАЕС та ін.
Пізніше, в актовому залі Головного управління відбулась нарада з керівниками начальницького складу підрозділів області. В ході проведення зборів, учасники розглянули питання про основні показники службової діяльності та про стан пожежно-техногенної безпеки стратегічно небезпечних об’єктів області. У ході наради, спеціальне звання полковника служби цивільного захисту отримав начальник відділу цивільного захисту Бердянського МРУ Андрій Мовчан.