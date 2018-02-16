Ринок праці Запорізької області

Станом на 16 лютого 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,2 тис. осіб, з них 18,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 16 лютого 2018 року – 1231 одиниця (у м. Запоріжжі – 803 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 19 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 6 безробітних).
З початку лютого 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 163 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.